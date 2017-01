Auteur : Peter Bouwman maandag 2 januari 2017 om 20:40:20 Nu Live: Kies en gij zult gamen (21:00)

Vertel het ons! Wat gaan we doen?



Loading poll...



Benieuwd naar Peets livestream? Volg ons alvast op het officiŽle en onvervalste









Natuurlijk kun je gezellig livechatten of direct meepraten via de GamersNET TeamSpeak server, te vinden onder het IP ts.gamersnet.nl (geen wachtwoord vereist).



Doe mee met Peter via:

Steam: Petor21

Origin: PetorGN

Uplay: Petor19

Xbox Live: Petor

PSN: PetorNL

Nintendo id: PetorNL



Rond 21:00 gaat Peter los met de livestream! Feedback, ideeŽn voor nieuwe games of andere ongein, het is allemaal welkom! Benieuwd naar Peets livestream? Volg ons alvast op het officiŽle en onvervalste GamersNET Twitch-kanaal Natuurlijk kun je gezellig livechatten of direct meepraten via de GamersNET TeamSpeak server, te vinden onder het IP(geen wachtwoord vereist).Feedback, ideeŽn voor nieuwe games of andere ongein, het is allemaal welkom! Tweeten



« 18:25 Nieuwe trailer: Animal Crossing: New Leaf Welcome Amiibo - Rilla Het volgende of vorige nieuwsbericht: Reacties Ga naar pagina: 1 Gepost door CHILLOZZ op maandag 2 januari, 2017 om 20:45:09

Duke Nukem



422 posts Duke Nukem422 posts hehe eindelijk luisteren de gode naar me Ik zal ff zelf een Shout out doen XD Shout out naar chillozz die al meerdere keren aankaarte strawpolls te maken voor de streams hahaha. Zo kan de streamer in kwestie zelf een paar keuzes geven, Voorkomt dat er gestemd word op games die ze A niet hebben. En/of B zelf geen zin in hebben om te doen Snel voten mensen want het is al bijna 2100 uur