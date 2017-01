Ontwerper Portal stapt over naar Star Wars-game van Uncharted-maker Amy Hennig

Kim Swift, devan Portal, heeft zich aangesloten bij Motive. Deze nieuwe EA-studio wordt geleid door Assassin's Creed-producent Jade Raymond. Swift zal bij Motive de rol vanvervullen.Motive werkt momenteel samen met Visceral Games. Deze ontwikkelaar bracht ons eerder Dead Space en Battlefield: Hardline, maar werkt nu aan een nieuwe Star Wars-game onder leiding van Uncharted-maker Amy Hennig. Raymond vertelt:

We've devoted much of the past year at Motive to building a team of amazingly talented people to work on our new IP and Star Wars projects. I could not be more excited to welcome an all-star like Kim, who shares our enthusiasm for building exceptional games.

Naast Portal werkte Swift onder andere aan Quantum Conundrum, Soul Fjord en de beide Left 4 Dead-games.Viscerals Star Wars-game kent waarschijnlijk meerdere protagonisten en lijkt qua stijl op Uncharted , al moet de game wel degelijk een eigen smoel krijgen. Het spel verschijnt in 2018.