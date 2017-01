Packshot stijl voor Nintendo Switch-games onthuld

Hoe de packshots, ofwel de doosjes, van Nintendo Switch -games eruit komen te zien? Dat zie je hieronder en direct wordt duidelijk dat Nintendo voor een simplistischer en minimalistischer design heeft gekozen.De boxart wordt met het rode Switch-logo in de linkerbovenhoek getoond, maar de randen van het doosje bevatten echter geen kenmerkende kleur - maar gewoon wit. Dit was bijvoorbeeld bij de Wii U wel het geval, waar blauw rijkelijk op de doos vloeide.Hieronder zie je in ieder geval de packshots van The Legend of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Deluxe en ARMS.