Payday 2 ruilt wapens met Shadow Warrior 2; Steam-bundel aangekondigd

event

De ontwikkelaars en uitgevers van Payday 2 en Shadow Warrior 2 hebben een cross-over-evenement aangekondigd. Tijdens ditkunnen spelers in Payday 2 met katana's en verschillende Demon Masks uit Shadow Warrior 2 aan de slag. Spelers van die laatste game kunnen zich op hun beurt uitrusten met twee wapens uit Payday 2 en het Dallas-masker.Daarnaast is er een Steam-bundel aangekondigd. Met de bundel krijg je Shadow Warrior 2 met 25 procent korting en PayDay 2 met 75 procent korting. Als je al één van de games in het bezit hebt, dan krijg je tien procent extra korting op de andere bij je aankoop.