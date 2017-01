Peuter zingt de Imperial March in bed | Lunchtip

Star Wars blijft generatie op generatie geliefd. Met de onlangs verschenen The Force Awakens en spin-off Rogue One is er weer een nieuwe generatie verknocht geraakt aan 's werelds bekendste sci fi-serie, blijkt uit het onderstaande filmpje dat met een babyfoon werd opgenomen.YouTuber Jonathan H. Liu keek een van de films met zijn 2-jarige dochter, die blijkbaar zeer onder de indruk was van de film. Waar de peuter echter het meest van onder de indruk was, is de Imperial March, blijkt uit het onderstaande filmpje.Heb jij een leuke tip voor ons? Stuur hem dan op naar leon@gamersnet.nl en vergeet niet je GamersNET-gebruikersnaam te vermelden. Volg GamersNET en de GN Lunchtip tevens via Twitter en Facebook , want ook daar kun je jouw tips voor ons achterlaten.