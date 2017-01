Project Ariana van Razer breidt je scherm uit met beeldprojectie op je kamer

Naast het bizarre drieluik-notebook genaamd Project Valerie , komt Razer met nog een vooruitstrevend concept op de proppen. Onder het mom van Project Ariana wil de Amerikaanse hardware-fabrikant een projector brengen, die je game-ervaring doorspeelt naar je woonkamer. In ander woorden: je beeldmonitor wordt uitgebreid naar de muren, meubels of wat er ook rondom je scherm hangt.De projector in kwestie bestaat uit een extra brede visooglens en een tweetal dieptecamera's. De twee 'ogen' interpreteren de ruimte om je beeldscherm, terwijl de projectorlens die omgeving vervolgens vult met een uitgebreide visie van de game. Hierdoor stopt je game niet bij de randen van je scherm, maar bijvoorbeeld op je muur, bankmeubel of wat er dan ook rondom je scherm hangt. De technologie is niet geheel onbekend; zowel Microsoft als Philips hebben ooit openlijk geŽxperimenteerd met schermuitbreidingen als deze.Uiteraard is er niet veel informatie te zien op de nieuwgewonnen schermruimte. De game-ervaring trekt weliswaar door de hele kamer, maar de bruikbare resolutie blijft op je originele monitor bestaan. Razer beweert dan ook dat Project Ariana de kers op de taart binnen hun Chroma-reeks is, en niet zo zeer een broodnodige uitbreiding voor gamers. Onder de Chroma-vlag brengt Razer al langer apparatuur uit waarbij kleuren en verlichting ingezet worden om de spelervaring buiten het scherm af te laten spelen. Dit zagen we in het verleden al gebeuren met onder meer Blizzard-games, zoals Overwatch Naast Project Ariana heeft Razer ook aangegeven met Philips Lighting samen te willen werken om meer licht- en kleureffecten uit games naar de (woon)kamer te brengen. Hierover, alsmede de prijs over releasedatum van Razers eigen projector, is tot dusver nog weinig verdere informatie bekendgemaakt.