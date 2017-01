Rare benadrukt belang van optimalisatie voor Windows 10-versie Sea of Thieves

Onder het mom van Microsofts ' Play Anywhere '-programma verschijnt de vaarwaardige piratensimulator Sea of Thieves op Xbox One en, parallel daaraan, ook op Windows 10. Een leuke marketingstrategie waar games als Gears of War 4 ook baat bij hadden, maar voor ontwikkelstudio Rare betekent het iets meer dan simpelweg porten.In een recentelijke e-mail voor de Sea of Thieves Insiders wordt beschreven hoe hoog de optimalisatie voor pc-gamers in het vaandel staat bij Rare. Omdat de open wereld van Sea of Thieves tegelijkertijd door Xbox One- en Windows 10-gamers bevaren kan worden, moeten de spelers ten alle tijden een gesynchroniseerde ervaring beleven, al moet er vrijheid zijn voor pc-gamers om de ervaring naar wens te finetunen.Daarom verzekert Rare dan ook dat Sea of Thieves ondersteuning zal ervaren voor tal van verschillende systemen. In een testomgeving van Microsoft heeft het team beschikking tot 24 intens verschillende systemen (12 laptops en 12 desktops), variërend van budget-pc's tot aan bakbeesten waar je u tegen zegt. De instap moet zo laag mogelijk zijn, maar 'the sky is the limit' voor hen met een high-end monsterbak.

They’re all equipped with different keyboards, mice and monitors, with my personal favourite being the beautiful 21:9 curved monitor (144Hz!), so that we have a good spread of inputs. It’s certainly a race to the best PC each time we have a playtest! In all seriousness though, each machine is important in its own way, as we know that the minimum spec is crucial for us being able to invite more people in to share the world with us, the medium spec will reflect the most common setup in the wild… And the 4K setups are just, well, awesome. One thing that unites all of these players is their expectation around stability, so we’ll keep working hard as we’ve set this as our number-one goal.

Aldus Ted — gewoon Ted — van het Rare ontwikkelteam. Het nummer één doel is duidelijk: Sea of Thieves moet goed draaien op elk soort Windows 10-systeem. Zelfs als je beschikt over een bizar 21:9-verhouding beeldscherm met een hoge beeldverversing.Daarnaast neemt Rare de ontwikkelingen voor pc direct mee in het bedenkproces van verschillende spelelementen. Zo is de inventory van je in-game piraat te overzien als 'wiel', die bediend kan worden met zowel de thumbstick van een gamepad, als een reguliere muis.Meer weten over de stand van zaken rondom Rare's nieuwe online avontuur? Vaar dan door naar onze uitgebreide Sea of Thieves preview of bekijk onze gameplay commentary ' Wat is Sea of Thieves? ' voor meer informatie.