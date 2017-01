Razer vernieuwt BlackWidow toetsenbord-reeks met BlackWidow Chroma V2

Na de Razer Kraken V2 vernieuwt de Amerikaanse hardware-fabrikant nu ook de populaire reeks BlackWidow-toetsenborden. Met ingang van vandaag treedt de Razer BlackWidow Chroma V2 in de verkoop.De verbeterde en vernieuwde variant van Razers paradepaardje gaat op de kop voor een richtprijs van 199,99 euro. Naast alle verwachte features die we vonden op eerdere BlackWidow-keyboards is deze V2-uitvoering voorzien van een nieuw uiterlijk, met een ergonomische polssteun prominent aaneengesloten. Daarnaast keert de mogelijkheid voor USB en 3.5 mm audio-jack pass through terug.De BlackWidow Chroma V2 wordt geleverd in een handvol verschillende keyboard lay-outs, alsmede de keuze tussen Razers eigen groene of oranje/gele mechanische switches. Respectievelijk met 50 g en 45 g activeringskracht. Beide varianten zijn nu al direct te bestellen op vanuit de officiŽle Razer webwinkel , maar moeten deze maand ook wereldwijd in de fysieke schappen te vinden zijn.Wij van GamersNET hopen de vernieuwde BlackWidow Chroma uiteraard een dezer dagen zelf aan de tand te mogen voelen, maar voorlopig zijn we nog even druk in de weer met het eerder onthulde toetsenbord. De Razer Ornata Chroma, een soort 'hybride' letterplank van dezelfde makelij. Hoe die oogt en voelt, kun je zien in onze uitgebreide Razer Ornata unboxing