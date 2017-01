Resident Evil 7 ondersteunt cross-buy voor pc en Xbox One

Ben je van plan om Resident Evil 7: Biohazard aan te schaffen voor de Xbox One en ben je ook in het bezit van een pc? Dan heb je geluk. Je hoeft de game dan namelijk maar één keer te kopen. Resident Evil 7: Biohazard zal namelijk beschikbaar zijn voor het Microsoft Play Anywhere-project . Dit houdt in dat je de game dus op beide platformen kunt spelen.Resident Evil 7: Biohazard is een van de grotere games die in aanmerking komen voor het project, naast Gears of War 4 en Forza Horizon 3. Met het Play Anywhere-project worden je savegames, DLC en je score en achievements opgeslagen, dus kun je op elk moment verder gaan op het andere platform.Microsoft wilde eerst alle games voor dit project beschikbaar maken, maar later liet het bedrijf weten dat alleen Microsoft Studio-games zullen werken. Resident Evil 7: Biohazard verschijnt op 24 januari voor de Playstation 4, Xbox One en pc. De PlayStation 4-versie is daarnaast ook te ervaren met PlayStation VR.