Rhianna Pratchett verlaat de Tomb Raider-serie

Rhianna Pratchett, de dochter van fantasy-legende Terry Pratchett, is ook wel bekend als de voornaamste schrijfster achter de Tomb Raider-reboot uit 2013 én het recentere Rise of the Tomb Raider. Echter, ontwikkelaar Crystal Dynamics laat nu weten dat het afscheid heeft genomen van Pratchett. Gelukkig lijkt er geen kwaad bloed te heersen tussen de twee partijen. Crystal Dynamics heeft het volgende te vertellen:

Rhianna was instrumental in helping us find Lara's voice in the 2013 origin story, and through Rise of the Tomb Raider she shaped Lara into the evolving heroine we know today. The entire team thanks Rhianna for her dedication and tireless efforts on the games. Please join us in wishing Rhianna the absolute best in her next adventure.

Ook Pratchett uit niets dan lof over haar tijd bij Crystal Dynamics.Maar nu wordt de vraag natuurlijk hoe de Tomb Raider-serie verdergaat. Pratchett en haar collega's Cameron Suey en Philip Gelatt werden geëerd met een Videogame Writing Award, omdat ze Lara Croft een écht karakter hebben gegeven. Prachetts opvolger zal dus flink aan de bak moeten om die erfenis in leven te houden.