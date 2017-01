Scalebound officieel geannuleerd

Nadat eerder vandaag ons al geruchten bereikten dat Scalebound geannuleerd zou worden, is het hoge woord er nu uit bij Microsoft. De actie-RPG van Platinum Games die tijdens de E3 van 2014 werd onthuld, zal het daglicht daadwerkelijk niet zien. Precieze redenen voor het annuleren heeft Microsoft in zijn statement niet gegeven:

After careful deliberation, Microsoft Studios has come to the decision to end production for “Scalebound.” We’re working hard to deliver an amazing lineup of games to our fans this year, including “Halo Wars 2,” “Crackdown 3,” “State of Decay 2,” “Sea of Thieves” and other great experiences.

Volgens bronnen van het Britse Eurogamer zou de ontwikkeling van Scalebound gestagneerd zijn nadat de game tijdens de Gamescom 2016 voor het laatst publiek is getoond. Zo zouden diverse belangrijke leden van het ontwikkelteam in de herfst van 2016 verplicht vrijaf hebben moeten nemen als gevolg van de zware werkdruk. Toen deze ontwikkelaars terugkeerden liep de ontwikkeling van Scalebound inmiddels nog verder achter op schema. Samen met continue problemen met onder andere de engine zou dit ervoor gezorgd hebben dat er besloten is om de game te annuleren.