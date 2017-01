Script van Uncharted-film ligt eindelijk klaar

Eerder wisten we al te melden dat, ondanks de zogenaamde 'development hell' , dat de Uncharted-film opnames dit jaar nog aan zouden moeten vangen. En ja, er lijkt nu toch zeker vaart in het project te komen. Weliswaar rollen de camera's nog niet, maar het script voor de verfilming lijkt dan eindelijk wel compleet.Een foto van het afgeronde script verscheen op het Instagram-account van Joe Carnahan, de schrijver in kwestie. Carnahan voelt daarbij zeker enige trots, aangezien hij zo ver gaat om te zeggen dat dit script het meest monsterlijk coole actie-script in Hollywood is. Pak aan, Transformers.

Now the REAL work begins.



If there's a more monstrously cool action script in Hollywood right now, I wanna read it, 'cuz this thing is a BEAST.

De vraag is nu vooral welke acteurs de welbekende rollen van Nathan Drake en compagnie mogen vervullen, en uiteraard wanneer we de eerste setfoto's van de film binnen zien druppelen.Wie zie jij graag schitteren in de Uncharted-verfilming? Wij zijn benieuwd naar alle hoopvolle verwachtingen en speculaties...