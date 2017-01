Skyrim sneak logic | Lunchtip

Er zijn veel aspecten van games slachtoffer van meme's en andere grappen. De gezichten van NPC's uit Assassin's Creed bijvoorbeeld. Ook de oplettendheid van bewakers uit The Elder Scrolls kan op het nodige hoongelach rekenen. Steek iemand neer voor hun gezicht, verdwijn in de schaduw, en er is niks aan de hand!De mannen van Nukazooka staan al bekend om hun supertoffe video's en hebben al vaker de hoofdrol gespeeld in lunchtips, en ook ditmaal weten ze zichzelf weer te overtreffen!Heb jij een leuke tip voor ons? Stuur hem dan op naar leon@gamersnet.nl en vergeet niet je GamersNET-gebruikersnaam te vermelden. Volg GamersNET en de GN Lunchtip tevens via Twitter en Facebook , want ook daar kun je jouw tips voor ons achterlaten.