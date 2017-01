Sony komt met Horizon: Zero Dawn PlayStation 4-bundel

Sony Interactive Entertainment en Guerrilla Games komen met een Horizon: Zero Dawn PlayStation 4-bundel. Dit pakket ligt, net als de game zelf, op 1 maart in de winkels en bevat een PlayStation 4 Slim met 1TB harde schijf, een DualShock 4-controller en de game.Daarnaast geeft Sony je er nog drie maanden PlayStation Plus bij. Een prijs van de Horizon: Zero Dawn -bundel is niet bekend, evenals waarom Sony niet voor de PlayStation 4 Pro kiest. Horizon is immers een game die geoptimaliseerd is voor de geŁpgradede console.Horizon: Zero Dawn verschijnt op 1 maart exclusief voor de PlayStation 4.