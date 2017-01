Sony sluit deuren van Guerrilla Cambridge

Guerrilla Games kennen we natuurlijk als de in Amsterdam gevestigde ontwikkelaar achter de Killzone-franchise en het volgende maand verschijnende Horizon: Zero Dawn , maar de studio beschikt ook over een dependance in Cambridge. Sony heeft besloten om de deuren van deze Engelse studio te sluiten. De Japanse consolefabrikant geeft aan dat men dit besluit heeft genomen om 'strategische doeleinden te behalen' en 'verandering door te brengen in de structuur van zijn Europese studio's'. Het sluiten van de in Cambridge gevestigde ontwikkelaar zal geen gevolgen hebben voor Guerrilla Games Amsterdam.Guerrilla Cambridge was in het verleden verantwoordelijk voor de Vita-topper Killzone: Mercenary en het VR-spel RIGS: Mechanized Combat League. Daarvoor ontwikkelde de bijna twintig jaar bestaande studio onder de SCE Cambridge Studio-banier onder andere de MediEvil-serie.