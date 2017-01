Square-Enix gaat meerdere Marvel-games maken over onder andere The Avengers

Waar het DC-universum de laatste jaren goed voorzien is op gamegebied, met onder andere de Batman-games van Rocksteady, bleef Marvel op dit vlak wat achter. Daar lijkt nu verandering in te gaan komen, want de Japanse uitgever Square-Enix laat weten een samenwerkingsverband te hebben met Marvel om diverse games te maken.Voor de ontwikkeling van deze Marvel-games zijn Crystal Dynamics en Eidos-Montréal de aangewezen studio's. Crystal Dynamics kennen we natuurlijk als de studio achter de Tomb Raider-games , terwijl Eidos-Montréal verantwoordelijk was voor onder meer de recent verschenen Deus Ex-games Het zal echter nog wel even duren voordat we daadwerkelijk met games aan de slag kunnen die voortvloeien uit dit samenwerkingsverband. Square-Enix laat namelijk weten dat meer informatie over het The Avengers-project en andere spellen pas in 2018 zal volgen.