Steam record verbroken; nooit eerder zoveel mensen online

Gisterenavond is een mooi Steam-record verbroken. Nooit eerder waren er zoveel gebruikers tegelijkertijd online als gisterenavond. De piek stond gisteren op 14.206.607 gebruikers. Deze ruim 14 miljoen gebruikers genoten simultaan van heel veel verschillende games, maar de game game die het meest gespeeld werd was Dota 2. Bijna een miljoen spelers waren gisterenavond aan de slag met die game. Plek 2 was voor Counter-Strike: Global Offensive en de derde plek was voor GTA Online.Het eerdere record was op 2 januari, toen ruim 13 miljoen mensen online waren.Een leuke vergelijking is misschien GamersNET. Onze drukste dag ooit was 2 november 2011 met 2.461 gelijktijdige gebruikers online. Het was de dag van de eerste GTA 5 trailer.2017 is goed van start gegaan voor pc-gamers!