Stoic start Kickstarter voor The Banner Saga 3

Het in 2014 verschenen The Banner Saga is een van de voorbeelden van een uiterst succesvol Kickstarter-project. De game kon op uitstekende reviews rekenen en deed het op commercieel vlak ook uitstekend. Na het succes van The Banner Saga besloot ontwikkelaar Stoic Games op The Banner Saga 2 zelf te financieren, maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat.Hoewel The Banner Saga 2 ook prima reviews kon overleggen, bleek de game een veel kleiner publiek aan te spreken. Ook al wist The Banner Saga 2 niet de gewenste inkomsten te generen, een derde deel stond toch bij Stoic in de planning, al is het maar om het verhaal af te ronden.Om The Banner Saga 3 te kunnen financieren, en mogelijk ook iets meer aandacht voor dit slotstuk van de trilogie te genereren, heeft Stoic Games nu een Kickstarter voor de game gestart. Om het Kickstarter-project te laten slagen, wil Stoic Games in de komende zes weken 200.000 dollar ophalen. Via Kickstarter kun je ook zelf jouw steentje bijdragen aan The Banner Saga 3.