StreetPass en Miiverse niet ondersteund op Nintendo Switch

StreetPass en Miiverse vormen een integraal onderdeel van de Wii U en 3DS. Op de Nintendo Switch, die een compleet nieuwe online service introduceert, keren deze diensten echter niet terug.David Young van Nintendo stelt dat de Switch waarschijnlijk vooral als thuisconsole gebruikt zal worden. StreetPass-ondersteuning leek het Japanse bedrijf daarom onlogisch. Verder heeft Nintendo ervoor gekozen om Miiverse in te ruilen voor ondersteuning van bestaande social media-kanalen. Via de ingebouwde share-knop kun je eenvoudig content delen, al is nog onduidelijk welke platforms ondersteund worden. Facebook, Twitter, YouTube en Twitch zijn echter de meest voor de hand liggende kandidaten.De Nintendo Switch ligt vanaf 3 maart in de winkels. De komende week zullen we op GamersNET uitgebreid verslag doen van deze nieuwe console.