Systeemeisen For Honor bekend

Ubisoft heeft de minimale en aanbevolen systeemeisen van For Honor onthuld. Wil je volgende maand een potje hack-and-slashen op je pc, dan zul je minimaal een i3-550 en videokaart met 2 GB geheugen nodig hebben.De minimale systeemeisen zijn redelijk soepel, al zul je voor de aanbevolen spelervaring een aardige installatie moeten hebben staan. De volledige lijst met systeemeisen, inclusief een overzicht van alle ondersteunde videokaarten, vind je hieronder.