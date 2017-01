Titanfall 2-ontwikkelaar laconiek over 'underpowered' Nintendo Switch

senior designer

Sinds de onthulling van de Nintendo Switch buitelen studio's over elkaar heen om games voor het apparaat te onthullen. Tegelijkertijd zetten ook veel ontwikkelaars hun vraagtekens bij de console. Mohammad Alavi, devan Titanfall 2 , valt duidelijk in laatstgenoemde categorie.In een gesprek met het YouTube-kanaal Drunk Tech Review is Alavi sceptisch over Nintendo's nieuwste console. De man is persoonlijk erg enthousiast over de Switch, maar weet naar eigen zeggen nu al dat het apparaat geen third party-ondersteuning zal krijgen omdat het te underpowered is. Op de vraag of Titanfall 2 ooit naar de Switch zal komen, reageerde Alavi dan ook laconiek:

Fuck no! No, you’re not going to be able to fit Titanfall 2 on the Nintendo Switch.

Eerder deze week gaf Gearbox al aan dat Borderlands 3 om soortgelijke redenen waarschijnlijk niet naar de Switch zal komen.Het is dus duidelijk dat de Nintendo Switch het niet van zijn grafische kracht moet hebben. Dat het apparaat gelukkig genoeg nieuwe features biedt om daarvoor te compenseren, vertelden we in onze video preview