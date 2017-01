Tomb Raider-film start in boksring

Na jaren aan afwezigheid lijken gamefilms aan een hernieuwde opmars te zijn begonnen. Het afgelopen jaar vonden onder andere Angry Birds, Ratchet & Clank, World of Warcraft en Assassin's Creed hun weg naar het witte doek, in de toekomst zullen ook Uncharted en Tomb Raider zich bij dat rijtje voegen. Walton Goggins, die de antagonist in de laatstgenoemde film vertolkt, deelde recentelijk via Instagram een foto van zijn script. Het papier is echter enigszins doorschijnend, dus met wat aanpassing van de helderheid en het contrast werd het mogelijk om de tekst op de eerste pagina deels te achterhalen.De film lijkt te beginnen met gevecht in een boksring. Hierbij wordt de tegenstander onder andere vastgepakt en tegen zijn hoofd geschopt, wat wijst op een MMA-vechtstijl. Het lijkt erop dat Lara aan het sparren is wanneer haar trainer op zijn telefoon kijkt. Zij geeft hem op zijn kop, wordt vervolgens door hem geslagen en valt dan neer. Lara laat zich echter niet zomaar kennen en springt op, om vervolgens al haar tegenstanders te verslaan.Hieronder vind je de delen die GamesRadar wist te ontcijferen. De Tomb Raider-film verschijnt volgend jaar in de bioscoop.

xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx



xxxx in a boxing ring xxxx

xxxxxxx is sweat stained xxxxx. Lara xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx



xxx trainer scrolls through his xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx tries to grapple xxxx

xxx rapid, unfocused xxxx that she xxxx



TRAINER

Stop flailing



XXX (LARA?)

Stop looking at your phone



The trainer puts his phone away sheepishly. Laraís struggling in the ring



LARA

xxxxxxx how to text?



xxxxxx for a half xxxxx

xxxxxx kicks to the head xxxxx like a

xxxx to the mat.



LARA

xxxx on you. Iím done here



She forces herself up xxx

xxxx blows which hit xxxx

xxxxxx who strike xxxxx