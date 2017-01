Tony Hawk werkt mogelijk aan nieuwe game, maar niet met Activision

Tony Hawk's Pro Skater 5 werd niet bepaald goed ontvangen, zoals ook blijkt uit de review van DaniŽl. Maar dat wil niet zeggen dat de beroemde skater de game-industrie definitief heeft verlaten. In een interview met Destructoid geeft de beste man namelijk aan dat hij een nieuwe game aan het bespreken is. Ook zegt hij dat uitgever Activision niet bij die gesprekken betrokken is.

Not from Activision. Iím potentially working on something but itís so early I couldnít talk about it. I donít have any contracts signed but itís exciting. I feel like itís with the right people so I should know more in the next couple months.

Dat Activision niet betrokken is bij de eventuele nieuwe game, kan twee dingen betekenen: de Pro Skater-franchise kan zijn overgekocht door een andere partij, ůf het gaat om een andere serie. En aangezien EA gamers gisteren hoop gaf op Skate 4 , is de link al snel gelegd.Dat laatste zou betekenen dat de twee giganten uit het skate-genre samenkomen in Skate 4. Voor liefhebbers zou dit goed nieuws betekenen. Maar laten we niet te veel speculeren: het kan ook gaan om twee compleet onafhankelijke games. De tijd zal het leren.