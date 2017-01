Ubisoft onthult regisseur en schrijver van The Division-film

Vorig jaar onthulde Ubisoft een verfilming van zijn succesvolle IP The Division . De Franse uitgever meldde destijds dat Jake Gyllenhaal en Jessica Chastain de hoofdrollen zullen vertolken, en onthult nu dat Stephen Gaghan optreedt als regisseur en schrijver.Gaghan won in 2001 een Oscar voor zijn script van Traffic. Later werd hij genomineerd voor Syriana, een film die hij tevens regisseerde. Later deze maand verschijnt zijn nieuwe film, getiteld 'Gold'. Gaghan is bovendien geen onbekende in de gamewereld: in 2013 schreef hij het script voor Call of Duty: Ghosts.In een officiŽle verklaring uit Gaghan zijn enthousiasme. Volgens hem heeft Ubisoft Massive een mooie basis neergelegd en durft de studio het aan om risico's te nemen:

I'm excited to work with Ubisoft Motion Pictures and collaborate with their team at Massive Entertainment to bring 'The Division' to the big screen. They're great guys, exceptionally creative, and willing to take risks.



The game has been an enormous success, in large part due to the visual landscape they created, their vision of a mid-apocalyptic Manhattan. It's immersive, wonderfully strange, and yet familiar, filled with possibilities. It's also remarkable to be able to collaborate with Jessica Chastain and Jake Gyllenhaal early in the process. We all feel the story Ubisoft created is more relevant than ever.

Wanneer alles volgens planning verloopt, moet de verfilming van The Division volgend jaar al in de bioscopen draaien.