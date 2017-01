Up2Date: PlayStation Network - Steep, Tales of Berseria en Let It Die

Speelbare Content

Een nieuwe week, een nieuwe vulling voor de PlayStation Store. Dit is devoor de PlayStation 4, PlayStation 3 en PlayStation Vita. Deze week geen PlayStation Plus-games, maar wel games te koop als Spheroids en Cursed Castilla. Daarnaast is er een demo van Tales of Berseria en is Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone gratis.Ook is er DLC voor titels als Steep, LittleBigPlanet 3 en Let It Die.Tot slot, kijk verder voor 'Januari Uitverkoop'-aanbiedingen in de PlayStation Store . Wat gaan jullie binnenhalen?

PlayStation 4



Demo's

Tales of Berseria



Volledige spellen

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone (Gratis)

Spheroids (€7,99)

Cursed Castilla

Extra Content - PlayStation 4