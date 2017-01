Vanavond LIVE: Wat te spelen met Tom? Drop uw suggesties!

Het is weer woensdag, de hoogste tijd voor Tom om een livestream te organiseren op ons officiële Twitch-kanaal! Vanaf de klok van 21:00 is de Brabo live te zien, de vraag is alleen met welke game. Uw suggesties zijn welkom!

Tom begint de stream rond 21:00, als altijd via het GamersNET Twitch-kanaal

Keren we terug naar de Slime Rancher chaos , wordt het weer de rust opzoeken in het recent gereviewde Stardew Valley of gaan we vanavond weer een compleet andere richting op met een andere game?Pro-tip: als je een suggestie door wilt geven, check dan wel even of de streamers de game überhaupt heeft. Raadpleeg daarvoor Toms game-bibliotheek op GamersNET!Uiteraard kun je ook stemmen aan de hand van bovenstaande StrawPoll. Is die niet zichtbaar? Reageer dan met een losse comment of bezoek deze pagina vanuit je webbrowser.Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Tharduz#21932'.