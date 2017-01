Verborgen boodschap van Nintendo ontdekt in gehackte NES Classic Mini

Onlangs werd bekend dat Nintendo's immens populaire NES Classic Mini gehackt is en dat je relatief gemakkelijk meer NES-games aan de console kunt toevoegen. Nu blijkt dat Nintendo hier blijkbaar al rekening mee heeft gehouden, want de Japanse consolefabrikant liet een boodschap achter in de code van de console. Dit is opgemerkt door Twitter-gebruiker Bakueikozo die zijn Japanse Famicom Mini besloot te modden.In de boodschap laat Nintendo weten dat er veel moeite is gestoken in de NES Classic Mini en dat men het waardeert als je niet alles sloopt. Met als afzender 'the hanafuda captain' refereert Nintendo naar de hanafuda-speelkaarten die het bedrijf verkocht voordat het de videogamemarkt instapte:

This is the hanafuda captain speaking. Launching emulation in 3...2...1. Many efforts, tears and countless hours have been put into this jewel. So, please keep this place tidied up and donít break everything! Cheers, the hanafuda captain.