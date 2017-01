Verschijnt The Legend of Zelda: Breath of the Wild toch bij launch van de Switch?

In maart verschijnt de Switch , maar tot op heden is de exacte launch line-up van Nintendo's nieuwe console nog omgeven met onduidelijkheid. Zo bereikte ons een aantal maanden geleden al het nieuws dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild niet bij de launch van de Switch beschikbaar zou zijn. Volgens daaropvolgende geruchten zou de nieuwe Zelda-game mogelijk pas in juni 2017 verschijnen. Nu blijkt er, volgens verschillende bronnen van het Britse Eurogamer, toch weer hoop te zijn op een eerdere release van Breath of the Wild.Deze bronnen weten namelijk te melden dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild in ieder geval in Japan en Noord-Amerika bij de launch van de Switch beschikbaar zal zijn. Voor Europa is dit momenteel nog onduidelijk en dat komt omdat de game hier gelokaliseerd moet worden voor diverse landen en bijvoorbeeld dus ook naar het Frans, Duits en Spaans vertaald moet worden. Dit kost veel tijd, omdat deze wijzigingen ook weer uitvoerig getest moeten worden. Hierdoor zijn er volgens Eurogamer een drietal scenario's denkbaar.In het voor de gamer optimaal denkbare scenario zet Nintendo zoveel mogelijk mankracht in om te zorgen dat het lokaliseren van Breath of the Wild toch in maart afgerond is en de nieuwe Zelda wereldwijd tegelijkertijd verschijnt. Bij de tweede optie verschijnt Breath of the Wild ook in Europa gewoon in maart, maar worden de vertalingen later via een patch toegevoegd. Dit gebeurde eerder bij Xenoblade Chronicles X. Bij het minst aantrekkelijke scenario wordt Breath of the Wild in Europa uitgesteld om te zorgen dat de game bij een Europese release volledig gelokaliseerd is.Volgende week zal Nintendo meer bekendmaken over de Switch tijdens een onthullingsevenement en hier zal (de releasedatum van) The Legend of Zelda: Breath of the Wild ongetwijfeld aan bod komen.