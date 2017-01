Auteur : Lennart van Alem dinsdag 10 januari 2017 om 00:51:11 Zombie-apocalyps roeit mensheid binnen honderd dagen uit Bron: Universiteit van Leicester



Toch blijkt alles niet zo kleurrijk als we voor ogen hebben. Studenten van de Universiteit van Leicester in Engeland hebben onderzoek gedaan naar de snelheid waarmee een virus zich zou verspreiden, en ik kan je vast vertellen dat de kansen niet in het voordeel van de mensheid zijn.



De voornaamste uitkomst van het onderzoek is dat de complete mensheid binnen honderd dagen gereduceerd zal zijn tot minder dan driehonderd overlevenden. Door te rekenen met kansen en waarschijnlijkheden, zullen de ondoden ons binnen de honderd dagen met één tegen een miljoen overtreffen in aantal. In berekening heeft een zombie per dag 90 procent kans om een nieuw mens te besmetten, maar hebben wij per dag ook een schamele 10 procent kans een ondode definitief naar de eeuwige jachtvelden te sturen.



Geen fijn vooruitzicht, lijkt ons zo. Kunnen we het zelfs niet opbrengen om terug te vechten, dan zijn er binnen een jaar helemaal geen mensen meer. Doen we dat echter wel, wat we natuurlijk zullen doen, dan komen we er volgens het onderzoek weer bovenop. Op een gegeven moment neemt het aantal mensen bijna niet meer af, maar het aantal zombies wel. Na duizend dagen zullen er ook geen zombies meer zijn. Door natuurlijke bevolkingsgroei (geboorte), klimmen we langzaam uit het dal, en kunnen we de mensheid na tienduizend dagen weer herstellen.



Wij gamers hopen diep in van binnen allemaal dat de zombie-apocalyps ooit echt zal uitbreken. Of een biologisch wapen , of een pandemie daarvan de oorzaak is, maakt ons niet uit: dankzij onze ervaring in games weten we precies waar we heen moeten, welke wapens we het beste kunnen gebruiken, en dat zelfs de kleinste beet al dodelijk is.



