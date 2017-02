Beam-integratie en Game Mode onderweg naar Xbox One en Windows 10 Insiders

Eerder wisten we al op te pikken dat ingebakken streaming via Beam en een zogenaamde Game Mode onderweg waren naar respectievelijk de Xbox One en Windows 10, maar nu lijkt de dag dan echt dichterbij te komen. Deze week mogen Insiders op beide platformen aan de slag met vroege testversies met een handvol van de nieuwe features.Nu Microsoft officieel de eigenaar van livestream-platform Beam is, zat een geÔntegreerde functie voor het daarop streamen natuurlijk al snel in het verschiet. Via de Game Bar op zowel Xbox One als Windows 10 kunnen spelers nu gemakkelijk zelf een livestream van hun gameplay opzetten, met een klein scala aan verschillende instellingen en interacties.Voor Windows 10-spelers zal de nieuwe 'Game Mode' ook een interessante feature vormen. Aan de hand van deze getunede modus voor het besturingssysteem, wordt het mogelijk wat extra power uit je systeem te pompen. Minder relevante achtergrondactiviteiten worden onderdrukt, waardoor de prestaties van de pc enigszins geoptimaliseerd kunnen worden. Dat zal ongetwijfeld niet bij iedereen voor immense verbeteringen in performance resulteren, maar het wie weet pluk je er de vruchten van.Naast updates en tweaks voor instellingen van het Xbox One Dashboard, Cortana en meer game-mogelijkheden brengt de zogenaamde 'Creators Update' deze week nog meer functies naar Xbox en Windows 10. Daarover is alles te lezen in Microsofts officiŽle blogpost over de patch.De Creators Update voor Windows 10 en Xbox One moet aanstaande lente ook voor het grote publiek lanceren.