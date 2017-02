Beta Ghost Recon: Wildlands geteisterd door ribera-1000b error

Ontwikkelaars gebruiken beta's om vroegtijdig bugs te ontdekken en het lijkt erop dat die strategie bij Ghost Recon nu al zijn vruchten afwerpt. Veel spelers hebben momenteel namelijk last van een "ribera-1000b error". Zodra deze foutmelding in beeld verschijnt, wordt de game onspeelbaar. Het is zelfs niet meer mogelijk om offline te spelen met computergestuurde teamgenoten.Spelers hebben ontdekt dat het probleem op te lossen is door bepaalde port forwarding-opties in te schakelen. Hoewel er duidelijke uitlegvideo's te vinden zijn op YouTube , vereist dit wel enige technische kennis. Sleutel je liever niet in de instellingen van je router, houd dan het Twitter-account van Ubisoft Support in de gaten voor updates.