Bretonnia factie wordt binnenkort gratis toegevoegd aan Total War: Warhammer

Is het vorig jaar verschenen Total War: Warhammer je uitstekend bevallen, maar ben je inmiddels wel uitgekeken op de huidige facties? Dan is er goed nieuws voor je, want ontwikkelaar The Creative Assembly brengt volgende week de Bretonnia factie naar Total War: Warhammer. En het mooiste van dit alles? De Bretonnia factie is gratis!De Bretonnians worden daarmee speelbaar in de Grand Campaign en daarbij kan je aan de slag met een drietal nieuwe Legendary Lords, namelijk Louen Leoncoeur (Bretonnia), Alberic (Bordeleaux) en The Fay Enchantress (Carcassonne). Ontwikkelaar The Creative Assembly heeft ons het volgende te vertellen over de Bretonnians, die vanaf 28 februari beschikbaar zijn in Total War: Warhammer:

In the mists of times past, the regions between the Great Ocean and The Grey Mountains were secured by Gilles le Breton, and Bretonnia was founded. Now ruled by the mighty warrior-king Louen Leoncoeur, Bretonnia is administered across a number of dukedoms. Bretonnian society revolves around a deeply ingrained code of chivalry, and her people offer fealty to their Goddess, The Lady of The Lake. It is said that a Knight who distinguishes himself through honourable deeds may earn her blessing.