Call of Duty-serie gaat in 2017 'terug naar de roots' met 'traditionele combat'

Hoewel Call of Duty in 2017 meer kritiek dan ooit kreeg, was de serie nog nooit zo populair. In een financieel rapport laat Activision-Blizzard weten dat de serie vorig jaar een recordaantal MAUs (monthly average users) kende. Dat is echter niet volledig te danken aan COD: Infinite Warfare.Hoewel Infinite Warfare ervoor zorgde dat Call of Duty voor het achtste jaar op rij de bestverkopende gameserie in Noord Amerika werd, deed de game het niet zo goed als zijn voorgangers. Gelukkig voor Activision bleven veel spelers hangen bij Black Ops 3. Sterker nog: Black Ops 3 boekte in 2017 een recordomzet aan inkomsten uit DLC. Dit verklaart waarschijnlijk waarom we zelfs dit jaar nog nieuwe DLC kunnen verwachten.Toch doen de dalende verkoopcijfers van Infinite Warfare pijn. COO Thomas Tippl zei zelfs publiekelijk dat de financiŽle resultaten van de game tegenvallen. Hoewel hij Activisions keuze voor een futuristische setting verdedigde, maakte Tippl ook duidelijk dat de kritiek van spelers gehoord is:

It's clear for a portion of our audience, the space setting just didn't resonate.

Daarom gaat de Call of Duty-game van 2017 "terug naar de roots van de franchise". Tippl beloofde dat de futuristische setting overboord gaat en sprak over "traditionele combat". De eerste drie Call of Duty-titels speelden zich af ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, dus mogelijk wordt het virtuele jachtseizoen op Duitsers en Japanners later dit jaar wederom geopend.