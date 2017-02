Auteur : Ricardo Kindt donderdag 9 februari 2017 om 11:45:14 Castlevania animatieserie in de maak; komt dit jaar naar Netflix Bron: Dualshockers



Adi Shankar van de studio schreef in 2015 al op Facebook dat hij aan een gewelddadige Castlevania mini-serie aan het werken was gebaseerd op Castlevania 3. Opvallend is dat hij toen ook omschreef dat de serie het vampier-genre op zijn kop zou gooien. Het is niet bekend of dat dezelfde serie als de aankomende animatieserie is.



De aankomende animatieserie is gebaseerd op de Castlevania gamereeks van Konami die tegenwoordig niet zo levendig meer is. Castlevania begon ooit op de NES en groeide uit tot n van de grote titels in de industrie verspreidt over meerdere platformen. Er is momenteel een spirituele opvolger van de gamereeks in de maak onder de noemder Bloodstained: Ritual of the Night.



Een compleet nieuwe animatieserie van Castlevania staat in de planning om dit jaar op Netflix te verschijnen. Volgens Netflix krijgt de serie meerdere seizoenen en lijkt vooralsnog het verhaal van de spellen te volgen. De serie wordt gemaakt door animatiestudio Frederator Studios die onder andere bekend zijn van Adventure Time.



