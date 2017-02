Chris Redfield keert terug naar Resident Evil dankzij Not A Hero DLC

Chris Redfield is één van de beroemdste personages uit de Resident Evil-serie, maar schitterde helaas door afwezigheid in het zevende deel. Gelukkig komt daar verandering in met de komst van de gratis Not A Hero DLC.Volgens Capcom voegt het Not A Hero-pakket een extra narratief toe dat losstaat van het hoofdverhaal. De uitgever bevestigde dat Chris Redfield zijn opwachting maakt, maar gaf verder geen details. Voorlopig moeten we het dus doen met onderstaande screenshots.