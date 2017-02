Conan O'Brien speelt For Honor met Super Bowl-sterren

De 'Clueless Gamer' Conan O'Brien is terug. De nieuwe aflevering staat volledig in het teken van de Super Bowl en dus heeft de roodharige talkshowhost een aantal footballspelers opgetrommeld om For Honor te spelen.In de video schitteren Tom Brady, quarterback bij de New England Patriots, en Atlanta Falcons-verdediger Dwight Freene. Later worden ook nog Robert Gronkowski (covermodel voor NFL 17), LaGarerette Blount en Marshawn Lynch opgetrommeld. Hoewel deze namen de meeste Nederlanders niet bekend in de oren zullen klinken, is Conan O'Brien zoals altijd weer onvervalst grappig.