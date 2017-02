Creative Assembly bezig met Total War: Warhammer 2

Ontwikkelaar Creative Assembly bracht vorig jaar met Total War: Warhammer voor het eerst een Total War-game die niet op de historie is gebaseerd en dat blijkt de studio geen windeieren gelegd te hebben. Sterker nog, de Britse ontwikkelaar laat weten dat men de Total War: Warhammer-games als een trilogie wil benaderen en dat Total War: Warhammer 2 al in ontwikkeling is. Daarbij is een tweede team momenteel bezig om Total War: Warhammer nog van de nodige ondersteuning te voorzien, waartoe onder meer de toevoeging van de Bretonnia factie behoort.De komende twee Total War: Warhammer-games zullen door Creative Assembly als standalone releases gezien worden die ieder over hun eigen campaign maps beschikken. Daarbij staat bij de release van iedere game een viertal nieuwe facties centraal. Hoewel er sprake is van drie standalone Total War: Warhammer-games, zullen de spellen wel enige vorm van integratie kennen. Als je over alle drie de games beschikt, zul je uiteindelijk namelijk een grand campaign kunnen spelen met de facties en maps van alle drie de Warhammer-games.Wanneer Total War: Warhammer 2 verschijnt, is vooralsnog onbekend.