Day One patch Horizon: Zero Dawn slechts 250 MB

Day One patches zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Met de komst van de current-gen consoles zijn ze bovendien steeds groter geworden en het is allang niet meer ongebruikelijk om op de releasedag updates van meerdere gigabytes te moeten installeren. Gelukkig hoeven we soortgelijke scenario's bij Horizon: Zero Dawn niet te verwachten.Ontwikkelaar Guerrilla Games heeft namelijk via Twitter bevestigd dat de Day One patch van Horizon slechts 250 MB weegt. Voor de meeste Europeanen zal dit dus betekenen dat de update binnen enkele minuten gedownload is. Wat de Day One patch precies doet, zal Guerrilla in aanloop naar de release bekendmaken.