dinsdag 14 februari 2017 om 13:15:25 Disney breekt banden met PewDiePie wegens antisemitisme



Disney heeft zijn banden met de Youtuber PewDiePie verbroken na een aantal video's waarin hij antisemitische grappen maakt. In één van zijn video's uit januari houdt PewDiePie een bord omhoog waarop "death to all Jews" te lezen is. PewDiePie beweert dat het slechts om een grap gaat.Volgens Disney gaat de grap van Felix te ver dus willen ze niets meer met hem te maken hebben. PewDiePie laat weten de beslissing te begrijpen en dat het niet zijn bedoeling was grof over te komen. De Youtuber red zich vast wel zonder Disney, want vorig jaar werd zijn verdiensten met Youtube geschat op zo'n 15 miljoen dollar.



