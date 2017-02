Dromen van Skate 4 en razen op EA met Daniël en Tom! | GamersNET Radio #349

Dromen van Skate 4 en razen op EA met DaniŽl en Tom! | GamersNET Radio #349

De baas is weer van huis en dus schuiven uitloopkoningen DaniŽl en Tom weer aan voor GamersNET Radio! In deze uitgebreide aflevering #349 van onze wekelijkse podcast duiken de Baard en Brabo op alle nieuwe game-materie die deze week ontstond. Het soundboard is kapot en er is wat gestoei met stoelen, maar de jongens schitteren weer als altijd in middelmatigheid..

Daan en Tom hebben het ditmaal onder meer over de Nintendo Switch specificaties , een beloofde comeback voor Need for Speed ennatuurlijk draait de geruchtenmolen op volle toeren rondom Skate 4 en Tony Hawk . Skate or die.Daarnaast hebben de heren gezonde twijfels over Ghost Recon: Wildlands en stevige overtuigingen als het aankomt op For Honor ...iste volgenop het GamersNET Twitch-kanaal ! De gehele show is vanaf zaterdag terug te kijken/luisteren via GamersNET. Wordt ook lid van de podcast via iTunes om de show direct als audio binnen te halen.en die draagt zeker bij aan de show, dus laat vooral je reactie achter of mail naar radio@gamersnet.nl . Wij behandelen jullie verhalen, meningen en ervaringen maar al te graag!naar aanleiding daarvan hebben wij besloten het terugluisteren tot de audio te beperken. Wil je ons ook zien? Kijk dan elke vrijdagmiddag LIVE mee! Tot twee weken na de uitzending is de (video)stream nog terug te vinden op ons Twitch-kanaal