Eierdistributie in Pokémon GO ingrijpend veranderd sinds Valentijn-evenement

Enkele uren geleden is het Valentijn-event in Pokémon GO live gegaan: we kunnen dubbele Candy verdienen met alles waar je Candy mee kunt verdienen. Wat Niantic echter niet aankondigde, is dat ook de distributie is veranderd van Pokémon die uit de verschillende eieren komen.Het lijkt vooral te gaan om toevoegingen aan het Pokémon-assortiment dat uit eieren van 2 km komen, ten koste van Pokémon die uit eieren van 5 km komen. Uit eieren van 2 km kun je nu bijvoorbeeld ook Oddish, Ekans en Machop krijgen. Check The Silph Road voor de volledige lijst. Het onderzoek naar de veranderingen is nog gaande, maar het onderzoekscentrum belooft de lijst bij te werken als er meer informatie beschikbaar komt.Overigens zijn de veranderingen in de eierdistributie (nog) niet doorgevoerd in het verdienen van dubbele Buddy Candy. Zo komt Pinsir nu bijvoorbeeld uit eieren van 5 km, maar moet je nog steeds 2,5 kilometer lopen voor één Candy met Pinsir als je Buddy. Als de verandering wél in het Buddy-systeem zou zijn doorgevoerd, zou je nog maar 1,5 km moeten lopen. Ook moet je voor Togepi nog steeds 5 km lopen voor één Candy, hoewel de verwachting was dat dit gehalveerd zou worden naar 2,5 km.Hoewel er dus flink wat verborgen updates zijn uitgevoerd, lijkt er wat mis te gaan bij de Candy-afstanden op de servers van Niantic. Hopelijk worden deze problemen snel opgelost.