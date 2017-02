Europese Commissie doet onderzoek naar locatierestricties Steam keys

Op dit moment heeft Valve een deal lopen met vijf uitgevers: Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media en ZeniMax. Deze deal houdt in dat de prijzen in bepaalde Europese landen vast zijn gezet en dat gamers geenuit andere landen kunnen importeren voor spellen van deze publishers. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je in Denemarken (dat wil zeggen: met een Deens Steam-account) stukken meer voor bepaalde games betaalt dan in Polen.Voor gamers is dit natuurlijk vervelend, maar wellicht is deze praktijk van Valve zelfs tegen de Europese concurrentiewet. De Europese Commissie neemt devan Steam-codes dan ook onder de loep.

This may amount to a breach of EU competition rules by reducing cross-border competition as a result of restricting so-called ‘parallel trade’ within the Single Market and preventing consumers from buying cheaper games that may be available in other Member States.

Volgens Margrethe Vestager, die onder andere verantwoordelijk is voor de toezicht op concurrentie, is het juist de bedoeling dat handel via internet de consument méér keuze geeft. Daarbij hoort de keuze om dingen te importeren uit andere landen, bijvoorbeeld omdat het dan goedkoper is.

We suspect companies are trying to deny these benefits for consumers. More specifically, we are looking into whether these companies are breaking EU competition rules by unfairly restricting retail prices or by excluding customers from certain offers because of their nationality or location.

Het onderzoek van de Europese Commissie is een onderdeel van een initiatief om de Single Digital Market-doelen van de EU te handhaven. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar consumentenelektronica en hotelovernachtingen.Hoe het onderzoek uit zal pakken voor prijzen van games, is niet te zeggen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de prijzen gelijk zullen worden in alle Europese landen, aangezien dit een flink prijsverschil zou veroorzaken tussen fysieke en digitale games.Toch zal het interessant zijn om te zien wat er gebeurt naar aanleiding van dit onderzoek: als Valve's praktijken inderdaad illegaal blijken, zullen er hoe dan ook veranderingen optreden in de prijzen van Steam-games. De tijd zal het leren.