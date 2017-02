Fallout: New Vegas-ontwikkelaar Obsidian werkte ooit aan RPG voor Xbox One

We kunnen weer een nieuwe titel toevoegen aan het rijtje "veelbelovende games die we nooit zullen spelen": Stormlands. Deze open-world RPG was ooit in ontwikkeling bij Obsidian als launchgame voor de Xbox One, maar werd uiteindelijk gecanceld. Dat vertelde Obsidian-directeur Fergus Urquhart in een interview De reden van de annulering is volgens Urquhart simpel: de game had geen "champion":

It comes down to budget and it comes down to having a champion [at Microsoft]. I can see games that had champions and weren't cancelled until $80 million were spent... There's games that had a $10 million budget and had a champion and ended up the budget was $60 million and it shipped.

Met een "champion" bedoelt Urquhart iemand bij Microsoft die bereid is om het project te verdedigen bij de hoge piefen, zodat de studio genoeg tijd en geld krijgt om de game af te maken:

There has to be someone with that attitude and the ability to defend the game. Why did Stormlands get cancelled? Stormlands got cancelled because we didn't have an advocate.

Obsidian staat bekend om Fallout: New Vegas, maar boekte dertien jaar geleden al faam met Knights of the Old Republic. Momenteel organiseert de studio een crowdfunding-campagne voor Pillars of Eternity 2