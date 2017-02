Fans willen seks met nieuwe Mass Effect-alien

Op het internet is een ware gekte ontstaan voor Jaal, een nieuwe alien in Mass Effect: Andromeda. Verschillende fans zijn op slag verliefd geworden op deze Angaran en dromen ervan om hem (haar?) alle hoeken van de kamer te laten zien.Een greep uit de reacties op het officiŽle BioWare-forum

He's beautiful *blush*

That is the cutest thing I've seen in a while <3

I am gunna bang that monocle rat lobster.

Fans hebben op DeviantArt al een galerij met fan-art samengesteld en ene CelteriuM ontwierp zelfs een Jaal-kettinghanger van klei.Jaal schaart zich onder de Angaran, een nieuw ras in de Mass Effect-serie. De Angaran zijn een combinatie van de Twi'leks uit Star Wars, Avatars Na'vi en BioWare's weggegooide ontwerpen voor Mass Effects Quarians.Verschillende fans hebben BioWare via Twitter gevraagd of het mogelijk is om seks te hebben met Jaal. Hoewel BioWare duidelijk suggereerde dat dit tot de mogelijkheden behoort, maakte de studio niet duidelijk of Jaal exclusief beschikbaar is voor ťťn geslacht.Mass Effect: Andromeda verschijnt op 21 maart. In de tussentijd kun je op Twitter terecht voor je dagelijkse dosis Jaal-fantasieŽn.