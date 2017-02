'Feral Horde Play & Win' evenement loopt dit weekend in Gears of War 4

Je kunt veel zeggen over The Coalition, maar nooit dat ze niet continu vechten om Gears of War levendig te houden. Niet alleen doopte de ontwikkelstudio zich om tot de thuisbasis van de Gears-franchise, maar sinds de verschijning van Gears of War 4 is The Coaltion continu verantwoordelijk voor gratis updates, eSports-evenementen en nieuwe maps.Dit weekend is het dan ook aan Gears-spelers om tekeer te gaan in de nieuwe 'Feral Horde'-modus, waarin de legendarische Horde-modus voorzien wordt van nieuwe vijanden. Interessant is ook dat het uiterlijk van deze nieuwe 'Feral Swarm' ook overgenomen kan worden naar bijvoorbeeld andere multiplayer scenario's, mits je ze kunt vrijspelen in Feral Horde.Wil je zelf straks rondlopen in een van de drie nieuwe 'Feral' skins (respectievelijk Tiger, Cheetah en Leopard), dan moet je eerst door een aantal hoepels springen om deze skins aan je collectie toe te mogen voegen. En die zijn niet allemaal even makkelijk, gezien je maar tot en met 28 februari de tijd hebt voor het volgende stappenplan:Door dik tweehonderd golven aan Horde-narigheid te doorstaan, krijg je alle drie de nieuwe uiterlijke stijlen van de Feral Horde. Aangeraden is dus ook om er tactisch met vrienden op uit te trekken, of de moeilijkheidsgraad van de Feral Horde playlist gewoon een aantal tikken lager te zetten. Anders kun je die mooie Leopard Skin op je buik schrijven.Meer weten over het vierde deel in de Gears-serie? Check onze uitgebreide Gears of War 4 review of kom eens langs op de GamersNET Twitch als we weer online en cross-play tekeergaan in deze bloederige parel...