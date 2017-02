Auteur : Leon Kempers zaterdag 11 februari 2017 om 00:18:02 GN Chrome-extensie: Versie 1.1 is nu beschikbaar!

Eind vorig jaar lanceerden we onze eigen Chrome-extensie , waarmee je constant op de hoogte blijft van het laatste nieuws uit de game-industrie. Jullie overweldigende respons motiveerde ons om de ontwikkeling voort te zetten en daarom introduceren we vandaag een kersverse update!



Versie 1.1 is nu beschikbaar en introduceert een klikbaar GN-icoontje naast je adresbalk. Deze geeft je met één druk op de knop direct een overzicht van de vijf laatste nieuwsberichten. Zo kun je in één oogopslag zien wat je gemist hebt! Ook hebben we een "fokking vet" notificatiegeluid toegevoegd en zou de extensie stabieler moeten draaien.



Download de extensie via de Chrome Web Store!



