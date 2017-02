Grand Theft Auto 5 verkocht in 2016 meer exemplaren dan in 2015

Grand Theft Auto is altijd al een succes geweest en met Grand Theft Auto 5 zien we wel een heel bijzondere verschijning. Games verkopen met de release vaak de meeste exemplaren, waarna de verkopen in verloop van tijd flink afzwakken. Zo verkocht de game van Rockstar in 2013 de meeste exemplaren, waarna de aantallen in 2014 kelderden.De verkopen van GTA 5 bleken in 2015 weer een stuk beter, maar nu is bekend geworden dat de game in 2016 zelfs beter verkocht dan het jaar ervoor. En dat voor een titel die bijna 3,5 jaar geleden verscheen - en natuurlijk een jaar later voor de huidige generatie consoles en 1,5 jaar later voor pc.Het geld blijft dus binnenstromen en inmiddels is GTA 5 meer dan 75 miljoen keer verscheept. Dit maakt het de vierde best verkopende game ooit, net onder Wii Sports die 82,78 miljoen exemplaren verscheepte. Na het releasejaar 2013 is 2016 het bestverkopende jaar voor GTA 5.