Gratis Raven downloadbare content Gravity Rush 2 komt 21 maart

De gratis downloadbare content voor Gravity Rush 2 die in het teken van Raven staat komt 21 maart uit. The Ark of Time – Raven’s Choice is gratis ter compensatie voor de uitstel van Gravity Rush 2 die oorspronkelijk 30 november uit zou komen, maar werd verzet om het spel te optimaliseren.In het downloadbare avontuur speel je als Raven die de strijd aan gaat tegen The Keeper of Light en Darkness. In onze review kun je lezen hoe het spel ons bevalt en mocht je van plan zijn Gravity Rush 2 te kopen dan is het slim om Gravity Rush Overture te kijken om het gat tussen deel 1 en 2 te overbruggen. Gravity Rush 2 is beschikbaar voor PlayStation 4.