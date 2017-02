GTA 4 nu op Xbox One te spelen!

Geweldig nieuws voor Xbox One-bezitters die soms terugverlangen naar de avonturen van Niko Bellic, want GTA 4 is vanaf nu te spelen op Xbox One via backwards compatibility! Dit geldt overigens ook voor de uitbereidingspakketten The Lost and the Damned en The Ballad of Gay Tony.Als je de game al in je bezit hebt op Xbox 360, kun je gewoon de gamedisc in de Xbox One schuiven, waarna de game zal worden gedownload. Heb je de game nog niet, dan is deze nu ook beschikbaar via de Xbox Marketplace voor Xbox One-bezitters.Een nostalgische terugkeer naar GTA 4 lijkt ons goed nieuws! Ben je ook blij? Laat het ons weten in de reacties!