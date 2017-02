Homestead downloadbare content voor Elder Scrolls Online vanaf vandaag beschikbaar

De Homestead downloadbare content voor The Elder Scrolls Online is vanaf vandaag beschikbaar. De gratis update voorziet spelers van een eigen huis, kastelen en zelfs een eiland in Tamriel. Je nieuwe erfgoed is te verkrijgen via gold in het spel en de Crown Store.Huizen kunnen met meer dan 2000 decoratieve voorwerpen aangekleed worden. Er zijn ongeveer 40 huizen om uit te kiezen die elk een eigen stijl hebben. Het eerste huisje kan vrijgespeeld worden door middel van een tutorial quest.